Lekarze z USK w Białymstoku przeprowadzili kriobiopsję u pierwszych pacjentów

Luty 3, 2022

źródło: UMB źródło: UMB

Kamień milowy w diagnostyce i paliatywnym leczeniu raka płuc w Podlaskiem. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadzili kriobiopsję u pierwszych pacjentów. To nowoczesna procedura przydatna w diagnostyce i paliatywnym leczeniu nowotworów płuc.

Pomysł jest prosty – działa jak przyklejanie języka do sopla lodu, jednakże w tym przypadku wprowadzana jest za pomocą bronchoskopu sonda do drzewa oskrzelowego, która na żądanie może być schłodzona do bardzo niskich temperatur. Powoduje to przyklejanie się zimnej sondy do tkanki guza w kilka sekund. Taki zabieg, po raz pierwszy na Podlasiu, miał miejsce w II Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku pod czujnym okiem dr hab. n. med. Jarosława Pieroga z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Dotychczas w diagnostyce nowotworów płuc w większości polskich ośrodków wykonywano bronchofiberoskopię i pobierano wycinek guza za pomocą szczypczyków. Zabieg taki mógł być stosowany wyłącznie w celach diagnostycznych, bez możliwości udrożnienia zatkanego przez guz oskrzela. Wadą takiego postępowania była nie zawsze satysfakcjonująca ilość i jakość materiału do badania, a także większe ryzyko krwawienia. Korzystając z nowej metody, ryzyko wystąpienia wspomnianych zdarzeń niepożądanych jest znacząco mniejsze.

Do pionierskiego zabiegu zakwalifikowano trzech pacjentów – dwóch do leczenia paliatywnego, trzeciego do diagnostyki guza z trudno dostępnym umiejscowieniem. Jest to początek nowego rozdziału w rozwoju pulmonologii podlaskiej, który otwiera drzwi do szybszego i skuteczniejszego leczenia oraz diagnozowania nowotworów płuc. (mt)