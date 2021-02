Lekarze z BCO zachęcają do badań profilaktycznych

Luty 12, 2021

Białostockie Centrum Onkologii zachęca mieszkańców regionu do wykonywania bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym. Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w Polsce, wciąż wykrywanym zbyt późno.

– W chwili rozpoznania ok. 50% przypadków są to już przypadki zaawansowane. Przekłada się to na wyniki leczenia. Jedną z głównych przyczyn wysokiej zachorowalności i śmiertelności na raka jelita grubego jest zbyt niska zgłaszalność na badania kolonoskopowe – mówi dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko, kierownik Pracowni Endoskopii BCO.

Rak jelita grubego rozwija się bardzo powoli. Najpierw pojawiają się zmiany łagodne w postaci polipów gruczolakowatych, które z czasem mogą ulec transformacji nowotworowej. Proces ten trwa zwykle kilka, a nawet kilkanaście lat.

– Gruczolaki uznawane są za stan przednowotworowy. Wykonanie profilaktycznej kolonoskopii, zanim pojawią się objawy, pozwala na znalezienie polipów gruczolakowatych i ich jednoczasowe usunięcie w czasie zabiegu zwanego polipektomią. Pozwala to skutecznie zapobiegać rozwojowi raka. Jeśli natomiast doszło już do rozwoju nowotworu, to jego wykrycie we wczesnym stadium daje szansę na całkowite wyleczenie – dodaje dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko.

Każdego roku ok. 18 tys. osób w Polsce usłyszy rozpoznanie: rak jelita grubego.

Wstępna kwalifikacja pacjenta do badania w znieczuleniu ogólnym przeprowadzana jest przez lekarza anestezjologa, co pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjenta i dopuszczeniu go do badania. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu zgłoszenia się do udziału w projekcie dostępne są pod numerem 601 301 310.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze województwa podlaskiego, w szczególności w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, na obszarach wiejskich oraz obszarach tzw. białych plam (tj. powiat augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, miasto Łomża, miasto Suwałki).

Z badań przesiewowych mogą skorzystać osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby z objawami klinicznymi, które sugerują istnienie raka jelita grubego, oraz osoby które miały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha). (mt/mc)