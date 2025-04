Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok. Polscy ćwierćfinaliści Ligi Konferencji Europy zmierzą się w Warszawie

13 kwietnia, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok

Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę, 13 kwietnia o godz. 20:15, na stadionie przy Łazienkowskiej odbędzie się mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok. To nie tylko rywalizacja o ligowe punkty, ale także starcie dwóch polskich ćwierćfinalistów tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy UEFA.

Legia i Jagiellonia po europejskich porażkach

Zarówno Legia, jak i Jagiellonia przystępują do niedzielnego spotkania po nieudanych występach w europejskich pucharach. Legia Warszawa przegrała u siebie z Chelsea 0:3, a Jagiellonia Białystok uległa na wyjeździe Realowi Betis 0:2. Mimo porażek, sam awans do ćwierćfinału LKE to historyczne osiągnięcie dla obu klubów.

Teraz zespoły muszą szybko przełączyć się na krajowe rozgrywki, gdzie stawka jest równie wysoka – walka o mistrzostwo Polski i miejsca premiowane grą w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: mecz na szczycie

Starcia Legii z Jagiellonią od lat budzą ogromne emocje, a kibice mogą spodziewać się zaciętego i widowiskowego meczu. Oba zespoły dysponują ofensywnym potencjałem, który gwarantuje atrakcyjny futbol.

Jagiellonia Białystok, która w tym sezonie prezentuje bardzo dobrą formę, będzie chciała udowodnić, że nieprzypadkowo znalazła się w europejskiej elicie. Z kolei Legia Warszawa, grając u siebie, zrobi wszystko, by zatrzymać punkty w stolicy.

Spotkanie 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok odbędzie się w niedzielę, 13 kwietnia o godz. 20:15.