Legia Akademicka w Politechnice Białostockiej: Rozmowa z Jackiem Żmojdą

19 lutego, 2025

fot. Adam Jakuć fot. Adam Jakuć

Politechnika Białostocka ponownie dołączyła do programu Legia Akademicka. To inicjatywa skierowana do studentów, którzy chcą połączyć studiowanie z podstawowym szkoleniem wojskowym. Jakie możliwości daje program i kto może wziąć w nim udział? O szczegółach opowiada prof. Jacek Żmojda, koordynator Legii Akademickiej na Politechnice Białostockiej.

Czym jest Legia Akademicka?

Legia Akademicka to program umożliwiający studentom zdobycie podstawowego szkolenia wojskowego, a w dalszej perspektywie rozwój kariery wojskowej jako podoficer, a nawet oficer. Co ważne, uczestnictwo w programie nie zakłóca procesu studiowania, ponieważ zajęcia wojskowe odbywają się poza podstawowym tokiem nauczania.

Korzyści dla uczestników

Największą zaletą programu jest możliwość połączenia studiów z wojskowym szkoleniem. Studenci mogą sprawdzić swoje możliwości i zdobyć nowe umiejętności, a jednocześnie otrzymują wynagrodzenie za dni szkoleniowe odbywane w jednostkach wojskowych. To doskonała okazja, by rozwijać umiejętności przywódcze, zarządzania stresem i pracy zespołowej, co może być przydatne nie tylko w wojsku, ale również w życiu zawodowym.

Czy program cieszy się dużym zainteresowaniem?

Zdaniem prof. Jacka Żmojdy trudno jednoznacznie ocenić poziom zainteresowania studentów. W przeszłości wojsko kojarzyło się raczej z przymusem, ale dziś oferuje atrakcyjne warunki i możliwości rozwoju. Studenci coraz chętniej sprawdzają swoje siły w Legii Akademickiej, zwłaszcza że program pozwala elastycznie łączyć naukę i szkolenie.

Jak wygląda rekrutacja?

Podstawowe wymagania to obywatelstwo polskie, brak karalności oraz status studenta lub absolwenta. Proces rekrutacji polega na zapisaniu się do programu, co można zrobić poprzez stronę internetową Politechniki Białostockiej, gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje i dokumenty rekrutacyjne.

Jak zgłosić się do programu?

Zapisy trwają do 28 lutego. Wszelkie informacje oraz wnioski rekrutacyjne można znaleźć TUTAJ.

Posłuchaj rozmowy z prof. Jackiem Żmojdą – koordynatorem Legii Akademickiej w Politechnice Białostockiej: