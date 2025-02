Legia Akademicka na Politechnice Białostockiej – studia i służba wojskowa w jednym

26 lutego, 2025

Punkt informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Politechnice Białostockiej, fot. WCR Białystok Punkt informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Politechnice Białostockiej, fot. WCR Białystok

Politechnika Białostocka po raz kolejny przystąpiła do programu Legii Akademickiej, który umożliwia studentom zdobycie umiejętności wojskowych i uzyskanie stopnia wojskowego, bez konieczności rezygnowania z nauki na uczelni. We wtorek (26 lutego) na kampusie Politechniki odbyły się spotkania informacyjne z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, podczas których studenci mogli dowiedzieć się więcej o programie i możliwościach kariery w Wojsku Polskim.

Na czym polega Legia Akademicka?

Legia Akademicka to program skierowany do studentów zainteresowanych służbą wojskową. Składa się z dwóch etapów – teoretycznego, realizowanego na uczelni, oraz praktycznego, który odbywa się w jednostkach wojskowych podczas miesięcznego szkolenia letniego.

Podporucznik Damian Garbowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku podkreśla, że program jest doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności oraz sprawdzenia się w wojskowej dyscyplinie.

– Program Legii Akademickiej to możliwość zdobycia podstawowej wiedzy wojskowej i umiejętności praktycznych. To również pierwszy krok do dalszej kariery w siłach zbrojnych. Można rozpocząć szkolenie na stopień szeregowego rezerwy, a potem kontynuować je na stopień podoficerski, a nawet oficerski.

Szkolenie i wynagrodzenie

W czasie spotkań informacyjnych studenci pytali o warunki szkolenia oraz wynagrodzenie, jakie można otrzymać podczas letniego kursu wojskowego.

– W czasie miesięcznego szkolenia wojskowego student może otrzymać około sześciu tysięcy złotych na rękę. Jest to atrakcyjna forma zdobycia pierwszego doświadczenia w wojsku i zarobienia pieniędzy w okresie wakacyjnym – tłumaczy podporucznik Damian Garbowski.

W ubiegłym roku do Legii Akademickiej na Podlasiu zgłosiło się około 100 studentów, co pokazuje rosnące zainteresowanie programem.

Jak dołączyć do Legii Akademickiej?

Aby wziąć udział w programie, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

✅ być studentem uczelni wyższej,

✅ posiadać obywatelstwo polskie,

✅ złożyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne,

✅ przejść badania lekarskie potwierdzające zdolność do służby wojskowej.

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego studenci odbywają ćwiczenia wojskowe, które kończą się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu można otrzymać stopień szeregowego rezerwy, a w dalszej perspektywie kontynuować służbę w siłach zbrojnych.

Podporucznik Garbowski podkreśla, że Legia Akademicka daje możliwość zdobycia realnych umiejętności przydatnych nie tylko w wojsku, ale także na rynku pracy.

– To program, który kształtuje charakter, uczy dyscypliny i podejmowania decyzji w trudnych warunkach. To wartości, które docenią nie tylko dowódcy w jednostkach wojskowych, ale także przyszli pracodawcy w cywilnych zawodach. (AJ, pb.edu.pl)

Posłuchaj relacji z akcji promującej Legię Akademicką w Politechnice Białostockiej.