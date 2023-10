Lech Janerka w Zmianie Klimatu

25 października, 2023

Legenda polskiej sceny muzycznej, Lech Janerka, szykuje się do niezapomnianego wydarzenia. Jego nadchodzący koncert w klubie Zmiana Klimatu, zaplanowany jest na 28 października. Co jeszcze bardziej podkreśla doniosłość tego wydarzenia, Lech Janerka obchodzi w tym roku swoje 70. urodziny!

Mimo upływu czasu i zdobywania przez Janerkę statusu kultowego artysty, nadal emanuje energią, oryginalnością i twórczym ogniem. Ten koncert jest okazją dla fanów, by uczcić życie i dorobek Lecha Janerki, a także podziękować mu za dekady muzycznej pasji. Nie tylko koncert jest powodem do ekscytacji. Niebawem ukaże się jego nowa płyta, która ma być kolejnym kamieniem milowym w jego karierze. To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich miłośników jego twórczości, którzy czekali na nowy materiał od tego wyjątkowego artysty. Singlem promującym oczekiwany od prawie dwóch dekad album Lecha Janerki jest utwór zatytułowany „Dupa jak sofa”. Nowa płyta, zatytułowana „Gipsowy odlew falsyfikatu” ujrzy światło dzienne 17 listopada. Album Lecha Janerki będzie dostępny na nośniku CD oraz w wersji winylowej, oferując dwie różne opcje kolorystyczne. Na scenie zobaczymy również lokalny zespół Przechery. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)