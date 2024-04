Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymali gratulacje

24 kwietnia, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Blisko 150 uczniów szkół podstawowych z regionu jest w tym roku laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W środę (24.04) w Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku odbyła się uroczysta gala i podsumowanie osiągnięć.

Poza pierwszeństwem w dostaniu się do szkoły ponadpodstawowej, otrzymują oni oceną celującą i są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

– To są najlepsi z najlepszych. Są to uczniowie, którzy poświęcają czas na naukę, ale bardzo często te przedmioty, z których są laureatami, to po prostu hobby – mówi Agnieszka Krokos-Janczyło, podlaski kurator oświaty. – Młodzież chce się uczyć, tylko trzeba do tego podchodzić na miarę XXI wieku i metody nauczania powinny iść w tym kierunku, żeby zainteresować dziecko i dać mu szansę rozwijać swoje pasje.

14 uczniów to laureaci z więcej niż jednego konkursu. Najwięcej tegorocznych laureatów uczy się w Szkole Podstawowej nr 53 w Białymstoku.

– Zostałam laureatką z języka angielskiego i z fizyki – mówi Nadia Michalik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 53 w Białymstoku. – Myślę, że jednak jestem umysłem ścisłym. Bardzo lubię matematykę, fizykę i ogólnie takie przedmioty, ale angielski też. Ogólnie lubię się uczyć.

Natomiast Anna Florczyk z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach jest laureatką z biologii i z języka francuskiego.

– Francuski to moja pasja, to przepiękny język. Na konkurs z biologii troszkę poświęciłam czasu, ale mimo wszystko bardzo mnie interesuje. Można powiedzieć że jestem szczęśliwa – cieszy się Anna Florczyk.

Politechnika Białostocka angażuje się w organizację konkursu z informatyki układając i sprawdzając zadania oraz udostępniając miejsce i sprzęt.

– Co roku organizujemy konkurs kuratoryjny z informatyki, jak przy każdym konkursie trzeba włożyć dużo wysiłku w organizację tego konkursu, ale myślę, że to daje dobre owoce na przyszłość – mówi prof. Ireneusz Mrozek, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Informatyki.

Wojewódzkie konkursy odbywają się z 13 przedmiotów, są to m.in. matematyka, biologia, historia, geografia, język polski czy język angielski. (hk)