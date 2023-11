Laureaci konkursu „IT in ENGLISH – Technologia informacyjna w języku angielskim”

28 listopada, 2023

Konkurs IT in English/ fot.Dariusz Piekut PB Konkurs IT in English/ fot.Dariusz Piekut PB

Politechnika Białostocka Razem ze szkołami z naszego regionu wspiera zdolnych uczniów. Przykładem takiej współpracy jest konkurs „IT in ENGLISH – Technologia informacyjna w języku angielskim”, organizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Rozstrzygnięcie 14 edycji międzyszkolnego konkursu odbyło się 28 listopada na terenie ZSE w Białymstoku. Na gali rozdania nagród był obecny dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej, który wręczył nagrody ufundowane przez Partnerów, w tym Politechnikę Białostocką. Honorowy patronat nad wydarzeniem, jak co roku, objęła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

– Nasza uczelnia jest bardzo zainteresowana tym konkursem, ponieważ duża grupa młodzieży, która trafia potem na Politechnikę Białostocką, należy do absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych. To już nie tylko elektrycy, elektronicy, ale to również informatycy. Wyróżnia ich wysoki poziom i cieszymy się, że zasilają szeregi studentów pierwszego roku na Wydziale Informatyki – wyjaśniał powód naszego zaangażowania w przedsięwzięcie dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Co roku poprzeczka konkursowa jest podwyższana ze względu na wysoki poziom, jaki reprezentują uczestnicy. A jak w XIV edycji konkursu wyglądały zmagania zdolnej młodzieży?

– Jeśli chodzi o sam zakres konkursu, obejmuje on wiedzę z branży informatycznej w bardzo szerokim kontekście. Sprawdza wiedzę informatyków, programistów, grafików komputerowych, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Są pytania oparte o definicje, ale także pytania, które sprawdzają wiedzę współczesną, ogólną – wyjaśniała Aneta Wołejko, która przewodniczy zespołowi nauczycieli języka angielskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z 9 szkół z Białegostoku, Sokółki, Grajewa, Wysokiego Mazowieckiego, Łomży, Rudki. Kto zwyciężył?

Laureaci konkursu „IT in ENGLISH – Technologia informacyjna w języku angielskim” organizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:

I miejsce – Jakub Kosiński, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

II miejsce – Oskar Raszkiewicz, Technikum Programistyczne INFOTECH

III miejsce – Krzysztof Matulewski, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Co ciekawe, Jakub Kosiński stanął również na podium w zeszłorocznej edycji konkursu. – Zająłem pierwsze miejsce w konkursie IT in English. Uważam to za dosyć spore osiągnięcie. Trochę się uczyłem. Pytania testowe były dosyć wymagające, ale ostatecznie udało się, a wiedza zdobyta w konkursie zdecydowanie przyda mi się. Na pewno czuję się pewniej w języku angielskim, a wygraną mogę się pochwalić w swojej karierze zawodowej. O studiach jeszcze nie myślałem, ale jeżeli miałbym wybrać, to byłaby to Politechnika Białostocka – mówił Jakub Kosiński z ZSE w Białymstoku. Zdobywca 1. miejsca jest uczniem III klasy o profilu technik-programista.

Gali finałowej towarzyszyły dodatkowe wydarzenia naukowe, w tym prelekcja pt. „Skąd to się wzięło, czyli o komputerach w czasach pradawnych”, którą wygłosił dr inż. Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Na wydarzeniu byli też obecni studenci z Koła Naukowego Vector z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Konkurs został objęty honorowymi patronatami: Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Rektora Politechniki Białostockiej. (mz)