Lato w Mieście. Plenerowy pokaz filmu „Niepamięć”

Lipiec 30, 2021

To kolejna okazja do obejrzenia filmu pod gołym niebem. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę (31.07) na plenerowy pokaz filmu „Niepamięć”. Seans odbędzie się w ramach Lata w Mieście.

„Niepamięć” to pełen melancholii, ale także absurdalnego humoru komediodramat. To współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść, która przenosi nas do Aten, gdzie panuje epidemia amnezji. Główny bohater, Aris, ma numer 14842 w szpitalnym oddziale dla osób z zaburzeniami pamięci. Pewnego dnia wyszedł z domu, wsiadł do autobusu i na pętli nie wiedział już, kim jest, gdzie mieszka, co przeżył. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia.

Pokazywana na festiwalu w Wenecji “Niepamięć” łączy w sobie absurdalny humor rodem z filmów Yorgosa Lanthimosa (“Zabicie świętego jelenia”, “Faworyta”) i melancholię znaną z dzieł Charliego Kaufmana (“Być jak John Malkovich”, “Anomalisa”), a gdzieś w tle pobrzmiewa głos z orwellowskiego Wielkiego Brata.

Film był greckim kandydatem do Oscara.

Pokaz odbędzie się na placu przy Białostockim Ośrodku Kultury. Początek o 21.00. Wstęp jest wolny. (mt)