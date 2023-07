„Lato w mieście” czyli otwarte koncerty plenerowe w Białymstoku

11 lipca, 2023

Koncert w Pawilonie Włoskim, źródło: BOK, fot. Marcin Pawlukiewicz Koncert w Pawilonie Włoskim, źródło: BOK, fot. Marcin Pawlukiewicz

W najbliższy czwartek (13.07) kolejna odsłona „Lata w mieście” Białostockiego Ośrodka Kultury. O 19:00 w Parku Planty przy fontannie będzie koncert The Dixie Hot Licks.

To profesjonalni i półprofesjonalni muzycy, którzy zakochani są w nowoorleańskim jazzie z lat 1910–1930. Ich oryginalna interpretacja tego stylu oparta jest na swingującym banjo, głębokim dźwięku suzafonu i staroświeckim zestawie perkusyjnym.

– The Dixie Hot Licks to zespół z Pragi, który zagra nam jazz tradycyjny. Jest w trasie koncertowej pomiędzy dwoma festiwalami i zdarzy się, że nas odwiedzi. Dawno go nie było w Białymstoku – mówi Marcin Pawlukiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

W ramach „Lata w mieście” zaplanowano jeszcze trzy koncerty plenerowe, które w tym roku skupiają się wokół słowa śpiewanego i będą się odbywały w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich

– Staramy się, żeby ta oferta była zróżnicowana, żeby były to koncerty, które prezentują dosyć szerokie spektrum muzyczne. W tym roku będziemy się poruszać dosyć mocno w okolicach piosenki, więc będzie słowo mówione i słowo śpiewane. Są to koncerty darmowe i otwarte dla wszystkich. Można wziąć ze sobą kocyk czy jakieś siedzisko, krzesełka też będą, więc można tam zrobić sobie piknik. Jest to taka rodzinna dostępna przestrzeń dla każdego – dodaje Marcin Pawlukiewicz.

Następny koncert zaplanowano na niedzielę (16.07). O 18:00 wystąpi zespół Szus. (hk)

O koncertach „Lata w mieście” mówi Marcin Pawlukiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury:

Harmonogram „Lata w mieście” Białostockiego Ośrodka Kultury:

The Dixie Hot Licks, 13 lipca 2023, godz. 19:00, Park Planty przy fontannie

Susz, 16 lipca 2023, godz. 18:00, Pawilon Włoski Pałacu Branickich

Fragile, 30 lipca 2023, godz. 18:00, Pawilon Włoski Pałacu Branickich

Retro Orchestra, 6 sierpnia 2023, godz. 18:00, Pawilon Włoski Pałacu Branickich