Latal może poprowadzić Jagiellonię Białystok

Grudzień 27, 2019

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Radoslav Latal może zostać nowym trenerem Jagiellonii Białystok. Zdaniem „Przeglądu Sportowego” strony doszły do porozumienia. Na ten moment Latala wiąże jednak obowiązująca umowa z Sigmą Ołomuniec, którą będzie musiał najpierw rozwiązać.

Szkoleniowiec pracował już w Polsce. Kilka lat temu prowadził Piast Gliwice, z którym w sezonie 2015/2016 wywalczył wicemistrzostwo Polski.

O tym, czy Radoslav Latal będzie trenował żółto-czerwonych dowiemy się najpóźniej na początku stycznia. Wtedy piłkarze wrócą do treningów. Najpierw będą trenować w ośrodku przy ul. Elewatorskiej, a później wyjadą na zgrupowanie do Turcji. Obóz potrwa do 31 stycznia. Podczas pobytu w Belek białostoczanie rozegrają cztery sparingi.

Jagiellończycy wrócą na boisko 8 lutego. Wówczas zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Kraków.

Po rozwiązaniu umowy z trenerem, Ireneuszem Mamrotem, Jagiellonię prowadził jego dotychczasowy pierwszy zastępca, Rafał Grzyb. Najpierw zespół wygrał 3:0 z Lechią Gdańsk, a potem przegrał 0:3 z Górnikiem Zabrze. Jagiellonia zakończyła sezon w grupie spadkowej.

Zmiany w zespole już się zaczęły. Umowę za porozumieniem stron rozwiązano właśnie z Serbem Marko Poletanoviciem. (mt/mc)