Lasy pod lupą. Ruszyła ogólnopolska inwentaryzacja – również na prywatnych działkach

22 lipca, 2025

W ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji leśnej inspektorzy odwiedzają także podlaskie lasy – również te prywatne, jak ten mieszany bór, gdzie dostrzec można łosia o zmierzchu, zdjęcie ilustracyjne W ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji leśnej inspektorzy odwiedzają także podlaskie lasy – również te prywatne, jak ten mieszany bór, gdzie dostrzec można łosia o zmierzchu, zdjęcie ilustracyjne

Do 2029 roku leśnicy i eksperci Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej odwiedzą niemal każdy las w Polsce – również ten należący do prywatnych właścicieli. Rozpoczęła się największa od lat ogólnopolska inwentaryzacja stanu lasów. Jej celem jest zebranie danych, które pomogą chronić przyrodę i lepiej planować przyszłość.

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu to projekt realizowany na podstawie ustawy o lasach. Obejmuje zarówno lasy należące do Skarbu Państwa, jak i te w rękach prywatnych. Przez najbliższe cztery lata pracownicy Biura Urządzania Lasu będą prowadzić pomiary na powierzchniach próbnych rozlokowanych w regularnej siatce 4 na 4 kilometry.

– Celem inwentaryzacji jest pozyskanie wiarygodnych i szczegółowych danych o kondycji polskich lasów. Chodzi nie tylko o statystykę – te informacje są fundamentem krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości, a przede wszystkim realnym wsparciem dla decyzji dotyczących ochrony przyrody, gospodarki leśnej czy klimatu – wyjaśniają eksperci Biura.

Również na twojej działce

Jeśli jesteś właścicielem lasu – przygotuj się na wizytę inspektorów. Pracownicy Biura mają prawo wejść na teren w celu założenia powierzchni próbnych i wykonania pomiarów. Nie potrzebują przy tym żadnych dodatkowych zgód ani opłat. Działają w ramach obowiązującego prawa.

Prace prowadzone są przez oddziały Biura w całej Polsce – między innymi w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie czy Krakowie. W każdyminwentaryzacj regionie obowiązują te same procedury i standardy.

Lasy mają znaczenie

Dlaczego to takie ważne? Lasy zajmują dziś ponad 9 milionów hektarów powierzchni Polski, co stanowi niemal jedną trzecią terytorium kraju. Ich rola w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych, retencji wody, ochronie bioróżnorodności i gospodarce leśnej jest nie do przecenienia.

Zebrane dane trafią m.in. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, instytucji naukowych, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Posłużą do planowania zalesień, tworzenia programów ochrony przyrody, reagowania na susze i choroby drzew, a także do międzynarodowych raportów klimatycznych.

Wspólny cel – lepsza przyszłość lasów

Choć projekt może wydawać się techniczny, jego znaczenie wykracza daleko poza tabelki i wykresy. Inwentaryzacja to nie tylko zestaw danych – to wspólne narzędzie odpowiedzialnego zarządzania zasobami przyrody.

– Dzięki temu projektowi leśnicy, urzędnicy i właściciele terenów leśnych będą mieli wspólny punkt odniesienia. To także narzędzie budowania odpowiedzialności – wobec natury, przyszłych pokoleń i samych siebie – podkreślają autorzy projektu.

Pierwsze efekty ogólnopolskiej inwentaryzacji mają być widoczne już za kilka lat – w postaci nowoczesnych programów ochrony, lepszego zarządzania lasami i konkretnych działań, które pomogą Polsce utrzymać silną pozycję w europejskiej polityce klimatycznej. (red.)