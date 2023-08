LasFest 2023. Ambitna sztuka teatralna w przestrzeniach leśnego teatru Solniki 44

2 sierpnia, 2023

Siedlisko Kultury Solniki 44, fot. Małgorzata Turecka Siedlisko Kultury Solniki 44, fot. Małgorzata Turecka

11 wydarzeń znalazło się w programie tegorocznego, 6. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie LasFest. Impreza odbędzie się między 8 a 13 sierpnia. Patronem w tym roku jest Król Jeleń – najdostojniejszy mieszkaniec lasu.

Wydarzenie co roku ściąga dziesiątki osób łaknących spotkań z niezależnymi teatrami z Polski i zagranicy. Miejsce festiwalu jest unikalne. Siedlisko Kultury Solniki 44, znajdujące się pod Zabłudowem, na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, to wielka leśna polana, a na niej drewniana stodoła. To w niej odbywają się spektakle. W tym roku zobaczymy tam przedstawienia zespołów z Węgier, Białorusi i Polski.

Na początek – gospodarzy – Grupę Coincidentię ze spektaklem „Bezbrzeża”.

– Jest to premiera solnicka tegoż spektaklu. Przedstawienie doczekało się już nawet dwóch wersji językowych, bo zdarzyło nam się pokazywać je za granicą, i też mamy plany wyjazdowe na przyszłość. Natomiast nie mieliśmy do tej pory okazji, żeby „Bezbrzeża” zagrać u nas, na scenie naszej, rodzimej, w Solnikach 44. Tę naszą fantazję na temat twórczości pieśniarskiej Franza Schuberta w końcu zaprezentujemy na LasFeście – mówi Paweł Chomczyk, Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

W programie – poza spektaklami teatralnymi – są także pokazy filmów krótkometrażowych, koncert Mai Kleszcz, tworzenie leśnego muralu i instalacji foodartowej oraz cieszący się dużą popularnością nocny spektakl spadających gwiazd z muzyką na żywo.

– Zaprosimy do położenia się, „spocznięcia” gdzieś tam w naszym Siedlisku Kultury Solniki 44, zaprosimy do wpatrywania się w niebo. 12 sierpnia to będzie kumulacja Perseidów, kumulacja spadających gwiazd. Liczymy na to, że jak co roku niebo zachowa się odpowiednio i odsłoni się przed nami. Do Nocy Perseidów zagra w tym roku Kwartet Dworski, możemy więc spodziewać się muzyki klasycznej i muzyki współczesnej – mówi Paweł Chomczyk.

Wstęp na imprezę jest wolny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia można rezerwować pod adresem rezerwacje.s44@gmail.com. Każdy może jednak wspomóc inicjatywę wpłacając dowolną kwotę na internetową zrzutkę.

– Zawsze prosimy o jakiś rodzaj wsparcia, który pozwala nam zapiąć zawsze nieco przykrótki budżet. Tym razem postanowiliśmy stworzyć zrzutkę, do której serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do tego, aby wzbogacić grono tak zwanych LasMecenas i wpłacić tam jakiś drobny datek, który my na pewno wykorzystamy dobrze na cele statutowe naszych działań – dodaje Chomczyk.

Ideą festiwalu są coroczne spotkania z teatrem tworzonym na gruncie niezależnym w różnych miejscach na świecie, teatrem poszukującym różnych środków scenicznej ekspresji. (mt)

Z Pawłem Chomczykiem, Dyrektorem Artystycznym Festiwalu LasFest o tegorocznym programie rozmawiała Małgorzata Turecka:

Nurty LasFest

^ Gatunki występujące w Polsce (spektakle krajowe)

^ Gatunki rzadko występujące w Polsce (spektakle zagraniczne)

^ LasLab (pokazy sesyjne, prace w toku, prezentacje laboratoryjne)

^ Rykowisko (wydarzenia muzyczne)

^ Młodniak (pokazy prac studentów i świeżych absolwentów szkół artystycznych)

^ Spotkania z szyszkami (rozmowy z zaproszonymi artystami)

^ Noc Perseidów (nocny spektakl spadających gwiazd z muzyką na żywo)

^ LasMóvi (leśne kino)

Obsada LasFest

* Dagmara Sowa / Dyrektor Festiwalu

* Paweł Chomczyk / Dyrektor Artystyczny

* Katarzyna Kuźmicz-Mészáros / Producent

* Bogusław Kasperuk / Kierownik Techniczny

* Michalina Kostecka / Szef Leśnej Kuchni

Program 6. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie – LasFest – Edycji Króla Jelenia

> Gatunki występujące w Polsce

8.08 godz. 20.00 „Bezbrzeża” Grupa Coincidentia

> Gatunki rzadko występujące w Polsce

9.08 godz. 20.00 „Johannes Doktor Faust czyli straszliwa komedia z udziałem diabłów” Warsztat Twórczy Magamura (HU)

> Spotkania z Szyszkami

9.08 godz. 21.00 rozmowa z twórcami Warsztatu Twórczego Magamura (HU)

> Młodniak

10.08 godz. 20.00 „Stand-up” Aleksandra Gosławska

> LasMóvi

10.08 godz. 21.00 Leśny pokaz filmów krótkometrażowych/Replika 16.LFF/kurator Maciej Misztal

> Gatunki rzadko występujące w Polsce

11.08 godz. 20.00 „Pozory” Teatr Czrevo (PL)/Laboratory Figures Oscar Schlemmer (BY)

> Spotkania z Szyszkami

11.08 godz. 21.00 rozmowa z twórcami spektaklu „Pozory” (PL/BY)

> Gatunki występujące w Polsce

12.08 godz. 20.00 „Invisible” Grupa Coincidentia

> Noc Perseidów

12.08 godz. 22.00 Kwartet Dworski – nocny spektakl spadających gwiazd z muzyką na żywo

> LasLab

13.08 godz. 19.00 „Ta, której się strzały nie imają” – leśny mural – Monika Konieczna

+ „Ołtarz Artemidy” – instalacja foodartowa – Michalina Kostecka/Plantera

> Rykowisko

13.08 godz. 20.00 Maja Kleszcz/trio – koncert