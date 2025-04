Laser z Politechniki Białostockiej powiększa usta, modeluje kontur i poprawia kolor. Uczelnia czeka na inwestora, który wdroży wynalazek

1 kwietnia, 2025

Dominika i Natalia z Politechniki Białostockiej po udanym teście lasera, fot. L. Doroszuk Dominika i Natalia z Politechniki Białostockiej po udanym teście lasera, fot. L. Doroszuk

Bez igieł, bólu i rekonwalescencji – a do tego z natychmiastowym efektem. Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali prototyp pierwszego na świecie lasera do nieinwazyjnej korekcji ust. Urządzenie, które powstało w laboratoriach Instytutu Inżynierii Medycznej, może powiększać usta, modelować ich kontur i poprawiać naturalny kolor – wszystko w ciągu kilkunastu sekund.

– To rozwiązanie całkowicie bezkontaktowe, oparte na impulsach świetlnych o precyzyjnie dobranej długości fali – tłumaczy dr inż. Lucjan Świetlicki, współtwórca technologii. – Udało nam się opracować autorski system LightWave-LipPlus, który pozwala dostosować zabieg do indywidualnych cech twarzy. W zależności od potrzeb wystarczy zaledwie od 6 do 12 sekund naświetlania.

Zobacz zdjęcia.

Dr inż. Lucjan Świetlicki i mgr inż. Wioletta Gruszeczka prezentują prototyp lasera LightWave-LipPlus opracowanego na Politechnice Białostockiej, fot. L. Doroszuk Zdjęcie 1 z 5

Laser jest obecnie w fazie testów laboratoryjnych, jednak pierwsze próby zakończyły się bardzo obiecująco. Pierwszymi użytkowniczkami urządzenia były studentki Politechniki Białostockiej.

– Wyszłam z laboratorium z zupełnie nowymi ustami – śmieje się Natalia, studentka drugiego roku. – Zero bólu, żadnej opuchlizny. Nawet nie zdążyłam się zdenerwować. Efekt? Lepszy niż po tradycyjnym zabiegu z kwasem hialuronowym.

Podobnego zdania jest Dominika, studentka trzeciego roku: – Długo się wahałam, ale kiedy zobaczyłam efekt u koleżanek, nie miałam wątpliwości. Usta wyglądają naturalnie, kolor się utrzymuje, a kontur jest jak z photoshopa – tylko że w rzeczywistości. I wszystko bez pomadki!

Laser wzbudza zainteresowanie nie tylko wśród testerek, ale również ich bliskich.

– Moja dziewczyna była jedną z pierwszych, które wypróbowały ten laser – przyznaje Marek, student Wydziału Mechanicznego. – Szczerze? Nie mogłem oderwać wzroku. To niesamowite, jak bardzo usta mogą zmienić wyraz twarzy – i jak naturalnie może to wyglądać. Julia wygląda świetnie!

A co na to sama Julia? – Na początku bałam się, że efekt będzie sztuczny albo przesadzony – mówi Julia. – Ale po zabiegu byłam naprawdę zaskoczona. Usta są pełniejsze, kontur wyraźny, a kolor – jak po najlepszej pomadce. I to wszystko bez żadnego bólu czy igieł. Marek był zachwycony, a ja poczułam się po prostu… ładnie.

Choć urządzenie nie jest jeszcze dostępne poza laboratorium, zespół badawczy liczy na szybkie wdrożenie projektu.

– Jesteśmy gotowi na dalsze testy i certyfikację – zapewnia mgr inż. Wioletta Gruszeczka, współautorka projektu. – Poszukujemy obecnie inwestora branżowego, który pomoże nam przejść od prototypu do etapu produkcji seryjnej. To wynalazek, który ma potencjał, by zrewolucjonizować rynek kosmetologii i medycyny estetycznej.

Do czasu komercjalizacji laser pozostaje pod ścisłą kontrolą naukowców w laboratorium Politechniki Białostockiej. (LD)