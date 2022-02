„Łapianka na obcasach” i Urząd Miejski w Łapach nominowani do nagród Fundacji Batorego

Luty 8, 2022

źródło: Fb: Fundacja Batorego źródło: Fb: Fundacja Batorego

Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach” i Urząd Miejski w Łapach nominowani do nagrody Super Samorząd! Nominację dostali za rozbudzenie aktywności społecznej mieszkańców gminy. O tym czy znajdą się w gronie laureatów dowiemy się już niebawem, we wtorek (15.02), podczas gali ogłoszenia wyników.

Organizatorem ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” jest Fundacja Batorego. Aby znaleźć się w gronie nominowanych do nagrody Super Samorząd lub Super Głos, najpierw trzeba zgłosić się do inicjatywy fundacji, a następnie ponad rok aktywnie w niej działać, realizować swój pomysł na zmianę lokalną. Każda organizacja lub grupa nieformalna, która zostanie przyjęta do projektu, otrzyma bezpłatne wsparcie ekspertów samorządowych, możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online, dostęp do materiałów merytorycznych i szansę wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu, który działa nieprzerwanie od 2006.

Koło Gospodyń Wiejskich ‚Łapianka na obcasach’ zostało zauważone za pobudzenie mam do działania, a następnie za przygotowanie z nimi wniosku do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na budowę wielofunkcyjnego budynku dla organizacji społecznych. Projekt zwyciężył i będzie realizowany w tym roku.

– Cieszymy się z naszego udziału w akcji Masz Głos. Efekty widoczne będą jeszcze w długiej przyszłości – mówi Marta Łapińska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach”.

Natomiast Urząd Miejski w Łapach otrzymał nominację za odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności.

Ogłoszenie laureatów nagrody Super Samorząd i Super Głos nastąpi 15 lutego o 18:00 podczas gali online, która będzie transmitowana na profilu Fundacji Batorego. (ea)