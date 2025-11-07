Lalki, emocje i siła kobiet. „Balladyna 68 w nieco skróconej wersji” w Teatrze Szkolnym

7 listopada, 2025

„Balladyna 68 w nieco skróconej wersji” to spektakl w reżyserii Lady Borovskiej, który zdobył Grand Prix za najlepszy spektakl podczas 19. edycji festiwalu „Lalka też człowiek”. Spektakl zdobył uznanie jury za oryginalne połączenie formy, ekspresji aktorskiej i życia przekazanego przez lalki. Teraz nagrodzoną realizację będzie można zobaczyć w Białymstoku.

Reżyserka Lada Borowska i aktorka Agnieszka Solska to studentki czwartego roku białostockiej filii Akademii Teatralnej. Jak mówią, spektakl jest inspirowany 'Balladyną” Jeremiego Przybory.

– Jest to kabaretowa taka trawestacja o rządzie władzy, o buncie nastolatkowym, też o matriarchacie. Też o takiej walce, takim stuprocentowym zaparciu się. Balladyna jest taką postacią, która jest zdana sama na siebie. Ona wierzy do końca w to, co sobie założyła i jest w tym uparta – mówią Lada Borowska i Agnieszka Solska.

„Balladynę 68 w nieco skróconej wersji” będzie można zobaczyć w sobotę (08.11) i niedzielę (09.11) o 18:00 w Teatrze Szkolnym białostockiej filii Akademii Teatralnej. Pokaz odbędzie się w ramach wieczoru żywych form, obok przedstawień 'Tym mnie chyba zasypali” i 'Szybcy i głodni”. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: