LAJT RAJD – rajd rowerowy z przesłaniem przejedzie do Supraśla

fot. Małgorzata Turecka

W niedzielę (24.09) z Białegostoku do Supraśla przejadą rowerzyści bogato wyposażeni w różnego rodzaju latarki i świecidełka. Po to, by upomnieć się o swoje bezpieczeństwo na drodze i zwrócić uwagę na to, że są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu.

Wydarzenie organizuje Adam Zdanowicz z MAD Bicycles, twórca customowych rowerów, Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej.

– Chcemy podkreślić to, że rowerzyści są istotni na drogach, że trzeba na nich zwracać uwagę. Bierzcie swoje lampki choinkowe, latarki, różne inne śmieszne świecidełka. Świecący pojedziemy do Supraśla – zachęca Adam Zdanowicz.

Zbiórka chętnych o 15:00 na placu przed Teatrem Dramatyczny. Na najbardziej kreatywne osoby czekać będzie nagroda – Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego.

Trasa liczy niecałe 20 kilometrów. Jej przebieg dostępny jest tutaj. Rowerzyści przejadą z placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku do Ogrodu Saskiego w Supraślu. Na miejscu dostępna będzie wystawa artystycznych rowerów z okazji dziesięciolecia MAD Bicycles.

Lajt Rajd to okazja, by poznać twórcę niezwykłych rowerów z Białegostoku i kulisy ich powstawania. Firma MAD świętuje właśnie swoje dziesięciolecie. Zainteresowani będą mogli zobaczyć niektóre z wyjątkowych pojazdów, jakie powstały w pracowni Adama Zdanowicza. Warto by wymienić choćby najwyższy rower świata, rower z lodu, czy złoty rower, który wygrał wystawę w Las Vegas.

Wydarzenie współorganizuje Stowarzyszenie Rowerowy Białystok. (mt)

Z Adamem Zdanowiczem rozmawiała Julitta Grzywa: