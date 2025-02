Labrador Odi zwąchał kontrabandę papierosów

18 lutego, 2025

Labrador Odi źródło: Podlaska KAS Labrador Odi źródło: Podlaska KAS

Dzięki czujności psa służbowego Odiego funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt ponad 1200 paczek nielegalnych papierosów. Kontrabanda ukryta była w elementach karoserii samochodu.

Kontrola w pobliżu Sejn

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuźnicy zatrzymali do rutynowej kontroli audi Q5, którym kierowała 45-letnia mieszkanka Białegostoku. Podczas sprawdzania pojazdu do akcji wkroczył labrador Odi, specjalnie wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych.

Pies szybko wskazał miejsca, które wzbudziły jego zainteresowanie – progi i nadkola auta. To właśnie tam funkcjonariusze odnaleźli 1235 paczek białoruskich papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Przejęcie kontrabandy i konsekwencje prawne

Jak informuje komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, szacunkowa wartość rynkowa przejętych papierosów wynosi 21 tys. zł.

W związku z przemytem wobec 45-letniej kobiety wszczęto postępowanie karne skarbowe. Służba Celno-Skarbowa zabezpieczyła zarówno papierosy, jak i pojazd. Kierującej grozi wysoka grzywna oraz przepadek samochodu.

Skuteczność psów służbowych w walce z przemytem

Psy takie jak Odi są niezastąpione w wykrywaniu nielegalnych towarów. Dzięki ich wyczulonemu węchowi funkcjonariusze KAS regularnie udaremniają próby przemytu wyrobów tytoniowych, alkoholu czy narkotyków.

Każdego roku w Polsce zatrzymywane są setki tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Tylko dzięki skutecznym kontrolom i współpracy różnych służb udaje się ograniczać ten proceder.

(pc)