„Kwiat paproci” i „Małą pasja, czyli o psie Pana Jezusa” Teatru Latarnia można zobaczyć w ten weekend

Mateusz Tymura, źródło: Fundacja Teatru Latarnia Mateusz Tymura, źródło: Fundacja Teatru Latarnia

Dwa plenerowe spektakle w ten weekend pokarze Teatr Latarnia, który odbudowuje się po zeszłorocznym pożarze. Będzie to „Kwiat paproci”, który teatr zagra po raz czterdziesty oraz „Mała pasja, czyli o psie Pana Jezusa” w odtworzonej w tym roku scenografii.

W piątek (08.08) w Załukach w gminie Grudek o 20:09 będzie zaprezentowany „Kwiat Paproci”.

– „Kwiat paproci” to jest historia zaczerpnięta z naszych słowiańskich legend. Spisał ją Kraszewski w piękny sposób i ta literacka forma wędruje w świat, bo to już będzie 40 nasz spektakl w formie lalkowo-muzyczno-plastycznej, połączonej z teatrem opowieści. Mam wrażenie, że czarujemy publiczność. I jest to baśń piękna, która rozszerza ten świat. Myślę, że młodzież i dzieci wpuszcza w świat pewnego rodzaju dojrzałości – mówi Mateusz Tymura, aktor, reżyser i założyciel Teatru Latarnia.

Natomiast w niedzielę (10.08) w Białymstoku o 20:30 przy ulicy Nowy Świat 14 będzie można zobaczyć „Małą pasję, czyli o psie Pana Jezusa”. Spektakl powstał na podstawie „Chłopów” Władysława Raymonta.

– To pogodzenie się psów i ludzi przy okazji wędrówek Jezusa Chrystusa po świecie jest naprawdę w pięknej formie uchwycone, opowiedziane na nowo przez Raymonta i myślę, że przez tą taką teatralną moc rekwizytów i tych niesamowitych plastycznych form, które u nas występują, ale także sam wdzięk tej historii, która jest opowiadana. My to jakoś przenosimy. Mam nadzieję, że dodajemy coś od siebie i chyba tak się dzieje, bo od lat gramy ten spektakl z powodzeniem i on się w zasadzie nie starzeje – dodaje Mateusz Tymura.

Wstęp na oba spektakle plenerowe Teatru Latarnia jest wolny. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Mateuszem Tymurą: