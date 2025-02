Kwalifikacja Wojskowa w Podlaskiem: rozmowa z ppor. Martą Zapolską-Rogaczewską

5 lutego, 2025

ppor. Marta Zapolska-Rogaczewska fot. Paweł Cybulski ppor. Marta Zapolska-Rogaczewska fot. Paweł Cybulski

Hej studenci! W województwie podlaskim ruszyły kwalifikacje wojskowe. Co to takiego? To zbiór różnych działań administracyjnych, w ramach których ocenia się, czy nadajecie się do służby wojskowej. Sprawdza się m.in. Wasz stan zdrowia, wpisuje Was do ewidencji wojskowej, wydaje zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji, nadaje stopień szeregowego i przydziela do rezerwy.

Kogo to dotyczy?

W tym roku do kwalifikacji zostanie wezwanych ponad 8000 osób, głównie z rocznika 2006, ale także starsze roczniki (2001-2005) oraz studentki niektórych kierunków (o tym za chwilę!).

Po co mi to?

Uregulowanie stosunku do służby wojskowej jest obowiązkowe i ważne, jeśli w przyszłości myślicie o pracy w służbach mundurowych (policja, Straż Graniczna itp.). Kwalifikacja to formalność, która pozwala Wam „być w porządku” i otworzyć sobie furtkę do takiej kariery.

Jak to wygląda?

Wypełniacie ankietę psychologiczną. Rozmawiacie z psychologiem. Załatwiacie formalności papierkowe. Przechodzicie badania lekarskie. Spotykacie się z przedstawicielem gminy i szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Uwaga studenci!

Wiemy, że kwalifikacja może kolidować z sesją egzaminacyjną. Jeśli macie problem z terminem, skontaktujcie się ze swoim urzędem gminy (numer telefonu znajdziecie na wezwaniu).

Wzywane są również kobiety.

Wzywane są również kobiety, o kwalifikacjach szczególnie pożądanych w wojsku, czyli studentki kierunków takich jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia i weterynaria.

Co zabrać ze sobą?

Na kwalifikację weźcie dowód osobisty i ewentualne wyniki badań lekarskich.

Chcecie wiedzieć więcej?

Posłuchajcie rozmowy z podporucznik Martą Zapolską-Rogaczewską z Wojskowego Centrum Rekrutacji, która szczegółowo omawia proces kwalifikacji.