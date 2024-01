Kwalifikacja wojskowa to nie pobór do wojska

31 stycznia, 2024

źródło: canva źródło: canva

Od 1 lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa – to obowiązek głównie młodych mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat.

Na kwalifikacji wojskowej – która nie jest poborem do wojska – ocenia się zdolność do służby wojskowej. Wprowadzane są dane osobowe do ewidencji wojskowej, odbywa się badanie lekarskie i psychologiczne, a kandydat otrzymuje kategorie zdolności do slużby A, lub B , lub D albo E. Wydawane jest też zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Nadawany jest stopień wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

W naszym regionie przed komisją wojskową musi stawić się ok. 8 tys. osób. Kwalifikacja potrwa do 30 kwietnia. (at)