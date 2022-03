Kursy j. polskiego dla obywateli Ukrainy na Politechnice Białostockiej – wciąż potrzebni są nauczyciele

Marzec 31, 2022

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wciąż potrzebni są nauczyciele-wolontariusze, którzy będą uczyć języka polskiego uchodźców z Ukrainy. Kursy – we współpracy z Fundacją Dialog – organizuje Politechnika Białostocka.

Pierwsze sześć grup, czyli łącznie ok. 120 osób z początkiem tego tygodnia już rozpoczęło naukę. W kolejce do zajęć jest kolejnych kilkaset osób. Stąd ponowny apel do wszystkich tych, którzy mogliby uczyć uchodźców języka polskiego, o zgłaszanie się.

– Bardzo zależy nam na osobach, które mają duże doświadczenie w nauczaniu, niekoniecznie nauczaniu j. polskiego jako języka obcego, bo tych specjalistów jest naprawdę w całej Polsce bardzo mało. Czekamy na nauczycieli języka polskiego, na nauczycieli języków obcych, ale także na wszelkiej maści pasjonatów, którzy chcieliby się swoją wiedzą podzielić, dlatego, że tutaj nie mówimy o jakiejś skomplikowanej nauce gramatyki, czy języka jako systemu, a o prostych dialogach, o prostych zwrotach, które pomogą Ukraińcom komunikować się w codziennych sytuacjach – mówi Tomasz Buczkowicz z Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

Każdy z kursów organizowany przez Politechnikę Białostocką potrwa dwa tygodnie.

– Uczestnik naszych kursów weźmie udział w 20 godzinach spotkań. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, przez dwa tygodnie, codziennie są to dwie godziny lekcyjne. W programie zajęć stawiamy głównie na to, żeby przełamać bariery językowe oraz wyposażyć naszych uczestników w podstawowe umiejętności komunikacyjne, tak żeby nie bali się mówić w języku polskim – dodaje Marta Tomiczek z Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

W zajęciach języka polskiego na Politechnice Białostockiej biorą udział zarówno dorośli, jak i dzieci. (mt)

Z Martą Tomiczek i Tomaszem Buczkowiczem z Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej rozmawia Krzysztof Sadowski: