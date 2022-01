Kultura dostępna w sieci kin Helios. Te filmy warto będzie zobaczyć

Styczeń 4, 2022

Wiadomo już, jakie filmy zostaną pokazane w ramach cyklu „Kultura dostępna” w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku w kinach sieci Helios. W repertuarze znalazły się tytuły nagradzane i doceniane przez krytyków.

Nowy cykl seansów zainauguruje 6 stycznia „Bo we mnie jest sex” – biograficzny film o legendzie polskiego kina i estrady Kalinie Jędrusik. To historia wzlotów i upadków jej porywającej kariery. Wydarzeniom z życia Jędrusik towarzyszy atmosfera szalonej zabawy ówczesnej śmietanki towarzyskiej. W roli tytułowej Maria Dębska, a partnerują jej Krzysztof Zalewski oraz Leszek Lichota.

Drugą pozycję będzie można zobaczyć 13 stycznia, a jest nią „Lokatorka” w reżyserii Michała Otłowskiego. To porywający polski dramat sensacyjny opowiadający historię inspirowaną życiem. To niewyjaśniona sprawa śmierci warszawskiej aktywistki – Jolanty Brzeskiej. Film odsłania kurtynę, za którą chowa się „mafia reprywatyzacyjna”. Rozpoczyna się nierówna walka z układem, której stawką jest życie oraz prawa wyrzucanych na bruk mieszkańców.

„Śmierć Zygielbojma” to opowieść o tragicznych losach żydowskiego działacza politycznego, który 12 maja 1943 roku popełnił w Londynie samobójstwo. Jego czyn miał być protestem przeciwko bezczynności świata wobec tragedii Holocaustu. Historia opowiedziana z perspektywy młodego brytyjskiego dziennikarza, który podobnie jak większość ówczesnych ludzi zachodniego świata nie zdawał sobie sprawy ze skali dokonującej się na wschodzie ówczesnej Europy zbrodni. Film ten w kinach sieci Helios będzie można zobaczyć 20 stycznia.

„Teściowie” to znakomite połączenie komedii z odrobiną dramatu, a nawet i wariactwa. Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel. W rolach głównych zobaczymy Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Izabelę Kunę i Adama Woronowicza. „Teściowie” zagoszczą na ekranach kinowych w ostatni czwartek stycznia – 27 stycznia.

Natomiast w lutym w ramach cyklu „Kultura dostępna” zobaczymy takie filmy jak: „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” (03.02), „Biały potok” (10.02), „Żeby nie było śladów” (17.02) i „Niepamięć” (24.02).

Filmy pokazywane są zawsze w czwartki o 13.00 i 18.00. Atutem jest niska cena biletu. W projekcie realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chodzi o to, by umożliwić każdemu widzowi dostęp do kina, bez względu na zasobność jego portfela. (mt)