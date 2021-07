Kto pokieruje OiFP? Zarząd województwa ogłosił konkurs na dyrektora instytucji

Lipiec 28, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej. Kandydaci na to stanowisko będą mogli zgłaszać się od 2 do 31 sierpnia. Nowego szefa instytucji komisja konkursowa wyłoni do 2 grudnia.

Kandydat na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki musi mieć wykształcenie wyższe (preferowane o profilu artystycznym), co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym.

Musi się wykazać wiedzą na temat działalności statutowej Opery, umiejętnościami organizatorsko-menadżerskimi i znajomością przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić m.in.: plan programowo-artystyczny obejmujący pięć sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2021/2022 (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć), strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązki dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej pełni prof. Violetta Bielecka – po tym, jak dotychczasowa dyrektor prof. Ewa Iżykowska-Lipińska złożyła rezygnację ze stanowiska. (mt)