Kto nie nosi, ten roznosi. Mieszkańcy Michałowa dostali maseczki

Kwiecień 15, 2020

źródło: UM Michałowo

W Michałowie rozpoczęła się akcja „Noś maseczkę! Kto nie nosi, ten roznosi!”. Ma ona uświadomić mieszkańcom o tym, jak ważne jest zakrywanie nosa i ust. Od czwartku (16.04) noszenie maseczki będzie obowiązkowe.

– Chcemy uświadamiać mieszkańców, że maseczki są potrzebne nie tylko do naszej ochrony, ale i ochrony innych przed nami. W naszym mieście pojawiają się ulotki i plakaty informujące o tej konieczności, a strażacy ochotnicy rozdają maseczki. Ci, którzy ich nie mają, zgubili lub utracili, dostaną nowe – zapewnia zastępca burmistrza Michałowa Konrad Sikora. – Jak na razie w naszej gminie nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem i chcemy, żeby tak pozostało. A to co możemy zrobić? To głownie działania profilaktyczne. I to robimy.

Przed świętami samorząd Michałowa przygotował 2000 świątecznych pakietów ochronnych, które trafiły do wszystkich gospodarstw domowych w gminie. W tych pakietach znalazło się 5000 maseczek, 2000 płynów do dezynfekcji rąk i 3000 rękawiczek. (mt/mc)