Ksu, Sexbomba, NoG oraz Amarok – weekendowe koncerty w Białymstoku.

11 kwietnia, 2024

Dużo rockowego, mocnego grania czeka na białostoczan w nadchodzący weekend. W Pubie 6-ścian w sobotę, 13 kwietnia, na jednej scenie wystąpią Ksu, Sexbomba i Nauka o Gównie. Kolejnego dnia, 14 kwietnia, w klubie Zmiana Klimatu wystąpi Amarok.

W 6-ścian Pub, w najbliższą sobotę odbędzie się prawdziwe święto punk rocka, gdzie zobaczymy aż trzy kultowe kapele – Ksu, Sexbombę i Naukę o Gównie. Zespół Ksu pochodzący z Ustrzyk Dolnych, to prawdziwy symbol polskiego punk rocka. Ich historia sięga lat 70., gdzie szybko stali się pionierami ruchu punkowego w Polsce. Ich unikalne połączenie alternatywnego rocka z bieszczadzkimi klimatami stworzyło niepowtarzalny styl, który jest ceniony przez fanów tego nurtu. Powstała w 1986 roku w Legionowie, Sexbomba to zespół, który przekracza granice punk rocka łącząc go z rock’n’rollowym brzmieniem. Ich wybuchowe występy na żywo pełne są energii i charyzmy, które dosłownie porywają publiczność. Ich dynamiczne utwory i niezapomniane teksty łączą buntowniczy duch punka z rock’n’rollową swobodą. Nauka o Gównie, również z korzeniami w latach osiemdziesiątych, jest znana z autentycznej punkowej postawy i bezkompromisowych tekstów. Ich muzyka to ostre brzmienie punka połączone z inteligentnymi, często prowokacyjnymi tekstami, które poruszają ważne społeczne i polityczne tematy. Wspólny koncert KSU, Nauki o Gównie i Sexbomby to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także podróż przez historię polskiego punk rocka.

Niedzielny wieczór w Zmianie Klimatu to jeden z przystanków na trasie koncertowej zespołu Amarok, który promuje najnowszą płytę „Hope”. To jedna z najbardziej oryginalnych i niepodrabialnych grup na polskiej scenie rockowej. Ich nowatorskie podejście do muzyki oraz umiejętność łączenia różnorodnych gatunków sprawiają, że ich koncerty tworzą magię, która zostaje w głowach słuchaczy na długi czas. Amarok to ponad 20-letnie doświadczenie na rynku muzycznym, okraszone siedmioma wydawnictwami studyjnymi. Poprzedni album grupy „Hero”, wydany jesienią 2021 roku, został szeroko doceniony za swoją wyważoną i przepełnioną nostalgią odsłonę art-rocka. Ich występy to nie tylko koncerty, to prawdziwe spektakle, które zabierają słuchaczy w podróż do świata dźwięków o pięknych, przestrzennych pejzażach namalowanych nieoczywistymi harmoniami. Zespół będzie miał dodatkowe wsparcie od poznańskiego zespołu Appleseed. Ich muzyka to hipnotyzujące połączenie nastrojowych riffów gitarowych, mrocznych harmonii wokalnych i pulsujących dźwięków perkusji, które tworzą dźwiękowy krajobraz jednocześnie piękny i niepokojący. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)