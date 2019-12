Książnica przekazała książki na Białoruś. Wydawnictwa pomogą w nauce języka polskiego

Grudzień 19, 2019

Ponad 300 książek trafi do polskiej szkoły na Białorusi.

Część wydawnictw pochodzi z darów od czytelników, a pozostałe kupione zostały za pieniądze zebrane podczas kiermaszu zorganizowanego podczas akcji Narodowe Czytanie. Książki trafią do szkoły w Grodnie, w której dzieci uczą się języka polskiego. Nasi wschodni sąsiedzi otrzymają m.in. lektury z nowej podstawy programowej.

– Blisko 100 książek to lektury z nowej podstawy programowej – o te konkretne tytuły poprosiła nas Szkoła Społeczna im. Stefana Batorego. Pozostałe publikacje to klasyki przekazane przez Czytelników Książnicy oraz bibliotekarzy – mówiła dyrektor Książnicy Jolanta Gadek.

Książki otrzymają nie tyko najmłodsi czytelnicy, ale również osoby starsze uczące się w szkole wieczorowej.

– Ważne jest to, że nie są to książki przypadkowe, a celowane. Odpowiedzieliśmy w ten sposób na potrzeby nauczycieli i uczniów z tego, konkretnego środowiska. Jest to księgozbiór zróżnicowany, ponieważ Szkoła Społeczna im. Stefana Batorego to nie tylko nauka najmłodszych, ale też kursy językowe dla dorosłych. Ponadto są to książki nowoczesne, kolorowe, pięknie wydane, takie które chce się czytać – dodawała Anna Kietlińska ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które przekaże książki na Białoruś.

Książnica Podlaska planuje w najbliższym czasie przekazać książki polskim środowiskom na Litwie, Białorusi i Ukrainie.(ea/mc)