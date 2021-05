Książnica Podlaska rozdała Nagrody Srebrnej Róży

Maj 12, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Literaturoznawca z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zostali laureatami Nagrody Srebrnej Róży za 2019 i 2020 rok przyznawanej przez Książnicę Podlaską w Białymstoku.

Wyróżnienia wręczane są od 1999 roku osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz bibliotek oraz promowania czytelnictwa.

Profesor Dariusz Kulesza odebrał Srebrną Różę za wieloletnią współpracę z Książnicą, z kolei dr Anna Kietlińska za promowanie czytelnictwa poza granicami Polski.

– Pan profesor ma bogatą bibliotekę, a jednak woli przyjść i zawierzyć też czasem nie tylko książce, ale też zdaniu bibliotekarza. Jeżeli myślimy o kimś dla kogo ważna jest nasza codzienna praca, to jest właśnie pan profesor. Poza tym, w świecie akademickim, naukowym jest on ambasadorem książki oraz Książnicy Podlaskiej. Natomiast jeżeli chodzi o dr Annę Kietlińską, to tylko dzięki takim osobom książki naszych regionalnych twórców mają szansę dotrzeć do uczniów i studentów na Wschodzie – tłumaczy członek kapituły konkursowej dr Łukasz Zabielski.

Profesor Dariusz Kulesza przyznaje, że moment odebrania nagrody jest dla niego osobistym świętem.

– To jest coś w rodzaju święta. Wierzę w to, że każdemu z nas przytrafiają się święta, od czasu do czasu. Tydzień ma siedem dni, wśród tych dni jest niedziela. Nie ma takiego losu, któremu nie przytrafi się, od czasu do czasu, niedziela, święto i właśnie tym jest ta nagroda.

Z kolei dr Anna Kietlińska uważa, że nagroda jest miłym akcentem w jej codziennym promowaniu czytelnictwa na Białorusi, Litwie i Łotwie.

– Róża to taki sygnał, że ktoś zauważył pracę. Bez względu na wszystko, jestem przekonana, że właśnie taka forma oddziaływania na młodego człowieka, pokazywanie im, że coś nas łączy, że możemy porozmawiać nie tylko o codziennych doświadczeniach, ale wzbić się także na poziom doświadczeń kulturowych, to to jest frajda – mówi dr Kietlińska.

Ponadto, podczas uroczystości wręczania Srebrnych Róż ogłoszono także Podlaskiego Bibliotekarza Roku 2020. Została nim Renata Igielska – kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. (ea)