„Krzywa wieża” na deskach Białostockiego Teatru Lalek [KONKURS]

Maj 18, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Do repertuaru Białostockiego Teatru Lalek wraca „Krzywa wieża”. Sztuka autorstwa Nadieżdy Ptuszkiny to na pierwszy rzut oka lekka, skrząca się dowcipem farsa. Pod zwiewnym przebraniem przyjemnej literatury kryje się jednak coś więcej – głęboki portret współczesnych ludzi, ich wady, niełatwe charaktery i zagmatwane relacje.

Nadieżda Ptuszkina to jedna z najwybitniejszych rosyjskich dramatopisarek lat współczesnych. Nic więc dziwnego, że po jej tekst bez wahania sięgnęli twórcy Białostockiego Teatru Lalek. To znakomita kontynuacja najlepszych tradycji literatury rosyjskiej, wspaniale dopełniona świetnym aktorstwem Marii Rogowskiej i Andrzeja Bei-Zaborskiego, czego efektem jest chwilami zabawna, chwilami gorzka, lecz od początku do końca wciągająca sztuka.

Oto moskiewskie mieszkanie pewnej pary. Ona – wieczna idealistka, On – niepoprawny lekkoduch. Wkradamy się cichutko do ich świata i podsłuchujemy. Śmiejemy się z ich dialogów, wzruszamy nieporadnością, wreszcie uświadamiamy sobie, jak dużo jest w nich z nas samych…

Sztukę będzie można zobaczyć zarówno w sobotę (21.05), jak i niedzielę (22.05) o 18:00. Słuchając Akadery możecie wygrać wejściówki na ten spektakl. (mt)