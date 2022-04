Krzysztof Truskolaski interweniuje w sprawie wysokich cen paliw

Kwiecień 13, 2022

źródło: Fb: Krzysztof Truskolaski – Poseł na Sejm RP źródło: Fb: Krzysztof Truskolaski – Poseł na Sejm RP

Podlaski poseł Krzysztof Truskolaski apeluje do premiera o obniżkę cen paliw.

Polityk tłumaczy, że mimo, iż ceny nieco spadły, to nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Parlamentarzysta mówiąc to, odwoływał się do spółki skarbu państwa, jaką jest Orlen. A ta – według wyliczeń Krzysztofa Truskolaskiego – odnotowała w zeszłym roku miliardowe zyski.

– Ta państwowa spółka w 2021 roku ma prawie 11 miliardów zysku. Apeluję do pana premiera, aby tym zyskiem, który został wypracowany w zeszłym roku, podzielić się z Polakami, żeby to Polacy odczuli na stacjach benzynowych, że te ceny są niższe – mówił poseł.

Krzysztof Truskolaski w tej sprawie zwróci się z interwencją poselską do premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa Daniela Obajtka. (ea)