16 października, 2025

Krzysztof Bałtyk wraca z komedią muzyczną „Gwiazda, historia prawdziwa”

Gwiazda historia prawdziwa, premiera, fot. Jerzy Doroszkiewicz
„Gwiazda, historia prawdziwa” to komedia muzyczna, którą wyreżyserował i wyprodukował białostoczanin Krzysztof Bałtyk. W opowieści o dążeniu do spełniania marzeń główne role grają Jagoda Rall i Patryk Ołdziejewski.

 

W rolach rodziców dziewczyny, która chciałaby śpiewać zamiast przejąć dobrze prosperujące gospodarstwo rolne wystąpili Krzysztof Ławniczak i Małgorzata Czyżycka z kabaretu Ciach. Na ekranie w roli czarnego charakteru zobaczymy jej męża – Przemysława Żejmo z kabaretu Jurki.

– Gwiazda, jak sama nazwa mówi, jest historią prawdziwą, na faktach, które sami wymyśliliśmy. Jest to komedia muzyczna, lekka, łatwa i przyjemna. Troszeczkę z takim przesłaniem dla młodzieży, powiedzmy sobie, płci żeńskiej, dla takich nastolatek akurat w wieku mojej córki, które myślą, że parę filmików na TikToku, kilka lekcji na karaoke śpiewu i od razu się zostaje gwiazdą. No niestety, życie troszeczkę weryfikuje marzenia dziewczęce – mówi Krzysztof Bałtyk.  

W epizodach pojawiają się Łucja Grzeszczyk-Żukowska i Magdalena Ołdziejewska, a także Piotr Szekowski czy Agnieszka Możejko-Szekowska. (jd)

 

Na premierowym pokazie filmu „Gwiazda, historia prawdziwa” był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz:

 

