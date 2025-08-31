Krynki: Donald Tusk i Ursula von der Leyen wspólnie przy granicy polsko-białoruskiej

Premier Polski Donald Tusk oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzą dzisiaj (31 sierpnia) województwo podlaskie. Wizyta ma strategiczny charakter i dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Spotkanie w Krynkach – Straż Graniczna i Wojsko Polskie w centrum uwagi
Jednym z kluczowych punktów wizyty będzie spotkanie w Krynkach z dowództwem Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego. Liderzy zobaczą m.in. miejsce przechowywania elementów Tarczy Wschód oraz nowoczesną, zmodernizowaną zaporę na granicy z Białorusią.
Tematy rozmów – bezpieczeństwo i wsparcie dla Ukrainy
Rozmowy mają koncentrować się wokół kilku kluczowych kwestii:
-
ochrona wschodniej granicy UE,
-
program SAFE, wzmacniający zdolności obronne wspólnoty,
-
proces pokojowy i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa,
-
unijne projekty zwiększające odporność Europy na zagrożenia militarne.
Wizyta w ramach europejskiego tournée
Przewodnicząca Komisji Europejskiej realizuje obecnie serię wizyt w państwach członkowskich położonych przy wschodniej granicy UE. Dotychczas odwiedziła Estonię, Litwę, Łotwę oraz Finlandię. Po wizycie w Polsce uda się jeszcze do Bułgarii.
