Krynki: Donald Tusk i Ursula von der Leyen wspólnie przy granicy polsko-białoruskiej

31 sierpnia, 2025

Donald Tusk i Ursula von der Leyen źródło: Wikiperdia Donald Tusk i Ursula von der Leyen źródło: Wikiperdia

Premier Polski Donald Tusk oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzą dzisiaj (31 sierpnia) województwo podlaskie. Wizyta ma strategiczny charakter i dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Spotkanie w Krynkach – Straż Graniczna i Wojsko Polskie w centrum uwagi

Jednym z kluczowych punktów wizyty będzie spotkanie w Krynkach z dowództwem Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego. Liderzy zobaczą m.in. miejsce przechowywania elementów Tarczy Wschód oraz nowoczesną, zmodernizowaną zaporę na granicy z Białorusią.

Tematy rozmów – bezpieczeństwo i wsparcie dla Ukrainy

Rozmowy mają koncentrować się wokół kilku kluczowych kwestii:

ochrona wschodniej granicy UE ,

program SAFE , wzmacniający zdolności obronne wspólnoty,

proces pokojowy i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa ,

unijne projekty zwiększające odporność Europy na zagrożenia militarne.

Wizyta w ramach europejskiego tournée

Przewodnicząca Komisji Europejskiej realizuje obecnie serię wizyt w państwach członkowskich położonych przy wschodniej granicy UE. Dotychczas odwiedziła Estonię, Litwę, Łotwę oraz Finlandię. Po wizycie w Polsce uda się jeszcze do Bułgarii.

