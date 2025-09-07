Krwawy Superksiężyc 7 września 2025 – niezwykłe zaćmienie Księżyca w Podlaskiem

7 września, 2025

źródło: Wikipedia źródło: Wikipedia

Dziś, w niedzielę 7 września, na niebie zobaczymy jedno z najpiękniejszych i najrzadszych zjawisk astronomicznych – krwawy superksiężyc. To wyjątkowe połączenie pełni Księżyca, jego bliskości do Ziemi oraz całkowitego zaćmienia. Dla obserwatorów w Polsce będzie to nie lada gratka, bo podobne zjawisko pojawi się dopiero za kilka lat.

Jak powstaje zaćmienie Księżyca?

Zaćmienie Księżyca występuje tylko podczas pełni, gdy Słońce, Ziemia i Księżyc ustawiają się w jednej linii. Wtedy nasz naturalny satelita wchodzi w cień Ziemi. 7 września 2025 roku Księżyc znajdzie się centralnie w cieniu naszej planety, co sprawi, że będziemy mogli podziwiać całkowite zaćmienie.

Atmosfera Ziemi załamuje światło słoneczne, które dociera do Księżyca w odcieniach czerwieni i pomarańczu. To właśnie ten efekt sprawia, że mówimy o „krwawym Księżycu”.

O której godzinie oglądać superksiężyc?

Według astronomów z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Białymstoku, dzisiejsze zjawisko przebiegać będzie następująco:

19:00 – wschód Księżyca, tarcza już częściowo w cieniu,

19:30 – Księżyc zacznie przybierać intensywnie czerwoną barwę,

20:11 – maksimum zaćmienia, Księżyc stanie się najciemniejszy i najbardziej krwisty,

21:52 – początek wychodzenia z cienia,

22:55 – koniec zaćmienia, Księżyc powraca do pełnego blasku.

Gdzie najlepiej obserwować krwawy Księżyc?

Najlepsze warunki do obserwacji będą panowały na terenach oddalonych od miejskich świateł. Warto wybrać się na wieś, nad jezioro lub w góry, gdzie niebo jest ciemniejsze. Jednak nawet z balkonu w mieście można dostrzec czerwony dysk Księżyca.

Do obserwacji wystarczy gołe oko, ale większe wrażenie zrobi lornetka lub teleskop, dzięki którym zobaczymy szczegóły księżycowych kraterów.

Dlaczego zaćmienie jest wyjątkowe?

Całkowite zaćmienia Księżyca widoczne w Polsce zdarzają się bardzo rzadko. Kolejne takie widowisko zobaczymy dopiero 31 grudnia 2028 roku, a następne w 2029 i 2032. Dlatego dzisiejszy wieczór to wyjątkowa okazja, by spojrzeć w niebo i zachwycić się tym niezwykłym spektaklem.

