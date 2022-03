Krótkometrażowe filmy aktorskie nominowane do Oscara 2022 w Kinie Forum

Marzec 28, 2022

Pięć wyjątkowych filmów, historii i pełnokrwiści bohaterowie. Na ekranie Kina Forum zagoszczą w poniedziałek (28.03) najlepsze produkcje krótkometrażowe ostatniego sezonu. Start o 18:00.

– Pokazy nominowanych do Oscara filmów krótkometrażowych to świetna okazja, by przyjrzeć się najlepszym produkcjom krótkometrażowym ostatniego sezonu, skumulowanym w jedno wyjątkowe doświadczenie filmowe. Zapraszamy na pokaz – zachęcają organizatorzy.

W programie znalazły się: On My Mind, reż. Martin Strange-Hansen, Dania 2021, Please Hold, reż. K.D. Dávila, USA 2020, Sukienka, reż. Tadeusz Łysiak, Polska 2020, The Long Goodbye, reż. Aneil Karia, Wielka Brytania 2020 i Ala Kacchu – Take and Run, reż. Maria Brendle, Szwajcaria 2020.

Widzowie będą towarzyszyć Henrikowi, który z jakiegoś powodu za wszelką cenę musi zaśpiewać karaoke, czy Mateo, który znalazł się w sytuacji bez wyjścia (dosłownie!). Poznają pragnienia pracującej w przydrożnym motelu niskorosłej Julii, której życie zmienia się, gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki; lęki brytyjskiej rodziny, której spokojne życie w ułamku sekundy rozpada się na kawałki i dylematy nastoletniej Sezim z Kirgistanu, która staje przed wyborem między wolnością, a poszanowaniem tradycji. (mt)

Opisy filmów:

On My Mind

reż. Martin Strange-Hansen

Dania 2021, 18’

Henrik chce zaśpiewać żonie piosenkę. Koniecznie dziś, koniecznie już, teraz. To kwestia życia i śmierci i… karaoke.

Please Hold

reż. K.D. Dávila

USA 2020, 19’

W niedalekiej przyszłości 20-letni Mateo o latynoskim pochodzeniu zostaje aresztowany przez policyjnego drona bez żadnego wyjaśnienia i trafia do w pełni zautomatyzowanego więzienia bez możliwości ucieczki. Aby ujść z życiem, będzie musiał zmierzyć się z labiryntem skomputeryzowanej biurokracji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i wyruszyć na poszukiwanie człowieka, który jako jedyny może wszystko naprawić.

Sukienka

reż. Tadeusz Łysiak

Polska 2020, 30’

Opowieść o pożądaniu i kobiecej przyjaźni, napisana i wyreżyserowana przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej – Tadeusza Łysiaka. W główną rolę wcieliła się Anna Dzieduszycka, której kreacja aktorska została doceniona na wielu festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Film opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się, gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać. Ale nie jest to tylko historia kobiety spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa. Jest niskorosła, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości. To wbrew pozorom uniwersalna opowieść o tęsknocie bez względu na dzielące nas bariery i różnice.

The Long Goodbye

reż. Aneil Karia

Wielka Brytania 2020, 12’

W niedalekiej przyszłości Riz i jego rodzina muszą zmierzyć się ze światem zewnętrznym, który gwałtownie wkracza w ich spokojne życie i uporać z prawdziwymi emocjami, jakie żywi do nich ich przyszywany kraj. Opowiedziana z wyczuciem, acz druzgocąca historia i przejmujący, poetycki krzyk prosto z serca. Jednym z autorów scenariusza jest nominowany do Oscara aktor Riz Ahmed, który wcielił się też w główną rolę w filmie.

Ala Kacchu – Take and Run

reż. Maria Brendle

Szwajcaria 2020, 38’

19-letnia Sezim chce spełnić swoje marzenie o studiowaniu w stolicy Kirgistanu. Kiedy zostaje porwana przez grupę młodych mężczyzn i zmuszona poślubić nieznajomego, jej życie rozpada się na kawałki. Odmowa jest równoznaczna z wykluczeniem ze społeczeństwa. Sezim desperacko szuka wyjścia z sytuacji, rozdarta między pragnieniem wolności a ograniczeniami, jakie narzuca jej kultura i tradycja jej własnego kraju.

