Krótka historia polskiego kina. „Sanatorium pod klepsydrą” na ekranie Kina Forum

10 lipca, 2023

Na kolejny seans z cyklu „Krótka historia polskiego kina” zaprasza w poniedziałek (10.07) o 18:00 Kino Form. Widzowie będą mogli obejrzeć nakręcony przed pięćdziesięcioma laty film „Sanatorium pod klepsydrą” z Janem Nowickim w głównej roli.

„Sanatorium pod klepsydrą” to nagrodzony przez jury w Cannes surrealistyczne arcydzieło Wojciecha Jerzego Hasa oparte na niezwykłej prozie Brunona Schulza.

Józef przyjeżdża do sanatorium, gdzie przebywał przed laty jego zmarły ojciec, Jakub. Podróż okazuje się podróżą w czasie i w przestrzeni, po labiryncie przeszłości. Pozwala mu przeżyć w nadrealistycznej formie sceny z dzieciństwa, z wyobraźni. Klamrą kompozycyjną jest podróż pociągiem, a ślepy konduktor uosabia zachętę do spojrzenia wewnątrz, a nie na otaczający nas materialny świat. Doktor kwateruje Józefa w pokoju ojca, który jak inni pacjenci przebywa na granicy życia i śmierci, w półśnie. Matka, jak się wydaje, pogrążyła się w amnezji. W drodze z żydowskiej szkoły odwiedza namiętną ciotkę Adelę, gdzie odkrywa, że karty Wielkiej Księgi służą jej do pakowania mięsa. Zdumiony odnajduje ojca na targowisku.

Adaptacja surrealistycznej prozy Brunona Schulza, w tym tytułowego opowiadania (1937), które jest swoistą kontynuacją zbioru “Sklepy cynamonowe”. Autor należał do najwybitniejszych prozaików okresu międzywojnia, zajmował się też rysunkiem i krytyką literacką, padł ofiarą Zagłady. Reżyser sięgnął po jego utwór przez pokrewieństwo wyobraźni i zainteresowanie wędrówką po labiryntach czasu, ale też w geście przypomnienia o tradycji żydowskiej po tragicznym marcu 1968 roku w Polsce. Filmowe sanatorium mieści się w willi Zagłobin w Konstancinie-Jeziornej (1911).

Film doceniony na międzynarodowych festiwalach filmowych: Nagrodą Jury w Cannes (1973) oraz Złotym Asteroidem w Trieście (1974). Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku nagrody zdobyli scenografowie: Jerzy Skarżyński i Andrzej Płocki (1974).

Wstęp przed filmem w formie wideo prelekcji wygłosi Tomasz Kolankiewicz.

W ramach cyklu „Krótka historia polskiego kina” można było zobaczyć takie filmy jak: „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy, „Do widzenia, do jutra” Janusza Morgensterna, „Nikt nie woła” Kazimierza Kutza czy „Zezowate szczęście” Andrzeja Munka”. W planach są jeszcze pokazy takich filmów jak: „Barwy ochronne” Krzysztofa Zanussiego, „Arię dla atlety” Filipa Bajona, „Gorączkę” Agnieszki Holland i „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego. (mt)