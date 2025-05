„Królowa Śniegu” na scenie Teatru Dramatycznego w Białymstoku

15 maja, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

Już 17 maja 2025 roku na scenie Teatru Dramatycznego w Białymstoku zagości „Królowa Śniegu” Hansa Christiana Andersena – jedna z najbardziej znanych i poruszających baśni świata. Spektakl w reżyserii Katarzyny Deszcz zapowiada się jako niezwykłe widowisko pełne emocji, symboliki i współczesnego przekazu.

„Królowa Śniegu” to klasyczna baśń, która od lat inspiruje artystów do tworzenia adaptacji scenicznych i filmowych. Opowiada historię Kaja i Gerdy – dwojga przyjaciół, których więź zostaje poddana próbie, gdy Kaj pada ofiarą działania magicznego zwierciadła i wpływu zimnej Królowej Śniegu. Gerda wyrusza w niebezpieczną podróż, by go uratować, pokazując odwagę i determinację.

W nowej inscenizacji Teatru Dramatycznego klasyczna fabuła zyskuje współczesny kontekst, co czyni spektakl bliskim dzisiejszym młodym widzom. Jak podkreśla reżyserka Katarzyna Deszcz, „nie uciekamy od baśniowości, ale chcemy, aby nasi mali widzowie czuli, że ta historia mogłaby się zdarzyć tu i teraz”.

Scenografię i kostiumy do spektaklu projektuje Andrzej Sadowski, który wykorzystuje lekkie, przejrzyste instalacje z tkanin w tonacjach bieli – symbolizujące lód, śnieg i tajemnicze krainy. Baśniowy klimat wzmacnia również choreografia Karoliny Garbacik oraz muzyka autorstwa Małgorzaty Tekiel, kompozytorki znanej z pracy przy filmach i spektaklach teatralnych.

W obsadzie znajdziemy znanych aktorów białostockiej sceny: Justynę Godlewską-Kruczkowską, Arletę Godziszewską, Paulę Gogol, Agnieszkę Możejko-Szekowską, Urszulę Szmidt, Monikę Zaborską, Bernarda Banię i Michała Przestrzelskiego.

Twórcy spektaklu kierują swoje dzieło zarówno do dzieci, jak i do dorosłych, zachęcając rodziców do wspólnego odkrywania wartości zaklętych w klasycznej baśni. Jak mówi Marek Tyszkiewicz, Zastępca Dyrektora Teatru:

„Zapraszam wszystkich do powrotu do krainy dziecięcych wzruszeń, gdzie przyjaźń i miłość triumfują nad wszelkim złem okrutnego świata.”

(pj)