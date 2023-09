Kristoffer Hansen nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

12 września, 2023

Kristoffer Hansen, źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok ma kolejnego nowego zawodnika. Do Żółto-Czerwonych dołączył Kristoffer Hansen, który związał się z klubem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Norweg będzie występował z numerem 99.

Hansen jest wychowankiem Larvik Turn, z którego w wieku juniorskim przeniósł się do Sandefjord Football. Podczas sześcioletniego pobytu w Sandefjord, w trakcie którego Hansen zanotował awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Był także dwukrotnie wypożyczony do IF Fram.

W styczniu 2022 roku trafił do rywalizującego wówczas na pierwszoligowych boiskach Widzewa Łódź. W poprzednim sezonie skrzydłowy rozegrał 23 spotkania już na poziomie Ekstraklasy, w których zanotował bilans trzech bramek i dwóch asyst. (hk)