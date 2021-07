Krew wciąż jest potrzebna. Rozpoczęła się Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Lipiec 26, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białystok to jedno z miast, w których odbywa się Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krwią, w ramach tego przedsięwzięcia, będzie można podzielić się do najbliższej środy (28.07) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Skłodowskiej.

O tym, jak ważny jest to płyn najbardziej widać w wakacje. Zapasy centrów krwiodawstwa świecą pustkami i co rusz apelują one do krwiodawców o zgłaszanie się. Aktualnie w Białymstoku potrzeba wszystkich grup krwi. Pilnie potrzebna jest grupa 0 Rh-.

Oddając krew można liczyć na tylko na słodkości, ale także gadżety. To saszetka typu nerka i maseczka.

W poniedziałek i wtorek (26-27.07) krwią będzie można podzielić się między 7:00 a 14:30, a w środę (28.07) dłużej, bo aż do 17:30.

Krew może oddać każda dorosła osoba, która jest zdrowa. Wcześniej musi zjeść lekki posiłek. Za podzielenie się płynem ratującym życie przysługują dwa dni zwolnienia od pracy.

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa odbywa się także w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Bydgoszczy. (mt)