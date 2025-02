Kreską i Plamą: Supraskie Inspiracje w Centrum Nowoczesnego Kształcenia

5 lutego, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Wystawa „Kreską i Plamą”, prezentowana w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, to podróż po Supraślu, widzianym okiem młodych architektów. Ekspozycja podsumowuje plener artystyczny studentów Wydziału Architektury, którzy pod okiem doświadczonych kuratorów, takich jak dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz, uwiecznili piękno i unikalny charakter tego miasta.

Plener, odbywający się cyklicznie pod koniec roku akademickiego, to intensywny tydzień spędzony na świeżym powietrzu, gdzie studenci doskonalą swoje umiejętności rysunkowe, ucząc się „widzieć” architekturę. Supraśl, z bogactwem drewnianej architektury, malowniczymi krajobrazami i wsparciem lokalnych władz, stanowi idealne tło dla tego artystycznego wyzwania.

Wystawa „Kreską i Plamą” to zbiór różnorodnych prac, od monumentalnych ujęć sakralnych budowli, po detale architektury drewnianej, uchwycone w różnych technikach – od akwareli, przez ołówek i pisak, po unikalne prace w formie negatywu. Każda praca jest świadectwem indywidualnej interpretacji danego tematu przez studenta, a jednocześnie odzwierciedla specyfikę i urok Supraśla.

Ważnym elementem wystawy jest również publikacja „Rysunek plenerowy”, będąca podsumowaniem dotychczasowych plenerów i formą dydaktycznego skryptu, ukazującego możliwości rysunkowe studentów architektury na różnych etapach ich edukacji.

Wystawę „Kreską i Plamą” można oglądać do 10 lutego. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć Supraśl z nowej perspektywy, poprzez wrażliwość i talent młodych architektów.

Posłuchaj rozmowy z kuratorem wystawy, Sławomirem Wojtkiewiczem, który opowiada o kulisach pleneru oraz prezentowanych pracach: