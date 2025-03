Kreatywne warsztaty „Rower lover”

31 marca, 2025

fot. arch. prywatne Adama Zdanowicza fot. arch. prywatne Adama Zdanowicza

„Rower lover” to warsztaty kreatywne, które przygotowuje Fundacja MAD i Adam Zdanowicz, twórca designerskich jednośladów. Absolwent Politechniki Białostockiej wielokrotnie był nagradzany za swoje projekty i teraz chce zachęcić białostoczan do twórczego działania.

– Wśród 15 spotkań, które się odbędą, będzie można zarówno stworzyć coś rowerowego, jak i około rowerowego. Myślę, że powstaną jakieś stojaki rowerowe, jakieś kreatywne rozwiązania dotyczące recyklingu i upcyclingu rowerów, czyli jakieś zastosowanie rowerowych części do czegoś innego, a najmłodsi będą mieli okazję zaprojektować jakiś rower i myślę, że to będzie bardzo ekscytujące, bo będziemy to robić we współpracy ze sztuczną inteligencją – mówi Adam Zdanowicz.

Warsztaty „Rower lover” będą bezpłatne, wziąć w nich udział będą mogli zarówno dorośli, jak i dzieci. Szczegóły i zapisy na spotkania, które będą cyklicznie do końca roku, będzie można znaleźć na funpagu Fundacji MAD. Projekt „Rower lover” powstał we współpracy z Miastem Białystok. (hk)

Rozmowa Hanna Kość z Adamem Zdanowiczem: