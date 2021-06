Korzystne zmiany przepisów dla działaczy opozycjoniści antykomunistycznej

Czerwiec 14, 2021

ZUS przypomina o zmianach, które z początkiem czerwca wprowadziła znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Mogą oni liczyć na wyższe świadczenie emerytalne czy rentowe.

Jak mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik podlaskiego oddziału ZUS, osoby te mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne przeliczenie wysokości swojego świadczenia.

– Ustawa wprowadziła nowy okres składkowy. Jest to okres pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. Okres ten uwzględnia się przy ustalaniu kapitału początkowego oraz przy ustalaniu prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wysokości tych świadczeń – informuje Krupicka.

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych dotyczy nie tylko tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, lecz także rentę rodzinną. (mt)