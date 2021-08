Korycin. Szykuje się prawdziwe święto błotnych maniaków

Sierpień 6, 2021

Na boiska nad zalewem w Korycinie powraca Błotna Liga Mistrzów. W zawodach, które odbędą się już w ten weekend (07-08.08) weźmie udział 20 drużyn. To 5. edycja tych widowiskowych rozgrywek.

Do tegorocznych zawodów zgłosiły się 4 żeńskie zespoły i 16 męskich. Każda drużyna rozegra minimum trzy mecze grupowe. Zasady gry mówią o tym, że kto straci but, ten opuszcza boisko.

Błotna Liga Mistrzów/ Swampions Soccer League to unikalne wydarzenie sportowe, popularyzujące zdrowy styl życia w urokliwych zakątkach Podlasia. To także pierwsze w Polsce zawody, skierowane do europejskich drużyn piłki błotnej. Celem Błotnej Ligi Mistrzów jest promocja regionu i sportu poprzez konfrontację podlaskich i polskich zespołów z europejskimi drużynami tej odmiany piłki kopanej. Bazując na unikalnym położeniu Podlasia, Błotna Liga Mistrzów ma też na celu integrację poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu mieszkańców wschodniej i zachodniej Europy.

– Od początku naszym mottem jest: „Obrzucajmy się błotem na boisku, a nie w realnym świecie!” – mówią organizatorzy wydarzenia.

W ubiegłym roku mecze z racji pandemii zostały odwołane. W zawodach w 2019 roku wystąpiło 28 europejskich zespołów: 4 w kategorii żeńskiej oraz 24 w kategorii męskiej. Byli to zawodnicy z całej Polski, a także z Rosji, Białorusi, Anglii, Litwy, a nawet Ghany.

Organizatorami imprezy są: Gmina Korycin oraz Fundacja Okno na Wschód. (mt)