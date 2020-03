Koronawirus. Zasiłek chorobowy na czas kwarantanny

Marzec 23, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Osoby, które ostatnio przekraczały granicę państwa i w związku z tym zostały objęte obowiązkową kwarantanną, mogą ubiegać się o świadczenie chorobowe. Aby je otrzymać należy złożyć specjalne oświadczenie.

Co ważne trzeba to zrobić w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

– Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być także przekazane przez internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS. – Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS to płatnik składek czyli pracodawca w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS – dodaje.

Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która jest na kwarantannie z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie ZUS-u. (mt/mc)