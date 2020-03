Koronawirus w Podlaskiem. Liczba zakażonych wzrosła do dziesięciu

Marzec 26, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Są trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Podlaskiem. Potwierdziły to badania laboratoryjne.

Pierwszym z zakażonych jest młody mężczyzna z powiatu białostockiego. Obecnie przebywa w kwarantannie domowej, decyzje o ewentualnej hospitalizacji podejmie lekarz. Jego stan jest dobry. Mężczyzna wrócił z USA.

Drugi przypadek dotyczy mężczyzny w sile wieku z powiatu łomżyńskiego, wrócił do kraju z Niemiec. Zgodnie z zaleceniem lekarza mężczyzna przebywa w kwarantannie domowej.

Trzecią zakażoną osobą jest kobieta w sile wieku z powiatu łomżyńskiego. Przebywa w kwarantannie domowej, zgodnie z zaleceniem lekarza. Jej stan jest dobry.

W sumie w regionie mamy 10 przypadków zakażenia koronawirusem. 18 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia. Liczba osób objętych kwarantanną wzrosła do 3381, a liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym do 479. Do tej pory wykonano 768 testów. (mt/mc)