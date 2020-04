Koronawirus a rozliczenie z podatku. PIT-y będziemy mogli składać o miesiąc dłużej

Marzec 31, 2020

Będzie więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT. W związku z pandemią koronawirusa termin upływania wniosków minie 31 maja, a nie jak dotychczas 30 kwietnia.

– Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Jeśli podatnik nie wprowadzi zmian do zeznania przygotowanego przez urząd, zostanie ono zaakceptowane. Nie oznacza to jednak, że po 30 kwietnia nie będzie można skorygować zeznania, np. dodając lub zmieniając organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać nasz 1 procent podatku. Będzie na to czas do końca maja. (mt/mc)