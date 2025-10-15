„Kopciuszek albo tryumf dobroci” Gioachino Rossiniego w Operze i Filharmonii Podlaskiej – bajka dla dorosłych w reżyserii Marii Sartovej

15 października, 2025

Już 17 października w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej odbędzie się premiera opery komicznej „Kopciuszek albo tryumf dobroci” Gioachino Rossiniego. To niezwykła interpretacja klasycznego dzieła w reżyserii Marii Sartovej, pod kierownictwem muzycznym Adama Banaszaka.

Opera komiczna w nowej odsłonie

„Kopciuszek albo tryumf dobroci” Gioachino Rossiniego to jedna z najbardziej znanych oper komicznych włoskiego kompozytora. Tym razem publiczność Opery i Filharmonii Podlaskiej zobaczy ją w oryginalnej inscenizacji Marii Sartovej.

Reżyserka podkreśla, że to bajka dla dorosłych, w której znane z klasycznej historii elementy zostały zastąpione symbolami o głębszym znaczeniu. Zamiast wróżki pojawia się filozof, a zamiast szklanego pantofelka – bransoletka. To delikatna, a zarazem symboliczna zmiana, która wprowadza do opowieści nutę refleksji nad ludzką dobrocią i wiarą w marzenia.

Muzyka, scenografia i zespół twórców

Kierownikiem muzycznym produkcji jest Adam Banaszak, który doskonale oddaje komediowy charakter dzieła Rossiniego, dbając o lekkość i precyzję muzycznej narracji.

Scenografię przygotował Damian Styrna, a za kostiumy odpowiada Agata Uchman. Światła zaprojektował Bogumił Palewicz, podkreślając kontrast między dwoma światami: rzeczywistości i marzeń.

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej zobaczymy m.in.:

Zuzannę Nalewajek jako Angelinę (Kopciuszka),

Sebastiana Macha w roli księcia,

Roberta Gierlacha jako filozofa,

Dariusza Macheja jako złego ojca,

Kamila Pękalę w roli Dandiniego – kamerdynera księcia,

oraz złe siostry przyrodnie: Annę Wolfinger (Clorinda) i Wiolettę Chodowicz (Tisbe).

Produkcję wspiera Violetta Bielecka, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, która podkreśla, że nowa inscenizacja „Kopciuszka” to projekt łączący klasykę z nowoczesną wrażliwością.

Premiera i oczekiwania

Premiera operowego „Kopciuszka” odbędzie się 17 października w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej. To wydarzenie, które przyciągnie zarówno miłośników opery, jak i tych, którzy po raz pierwszy chcą odkryć piękno muzyki Rossiniego w świeżej, współczesnej interpretacji.

Publiczność może spodziewać się spektaklu pełnego emocji, humoru i wizualnego uroku, w którym tryumf dobroci i siła marzeń zostają przedstawione w nowym, inspirującym świetle.

Na próbie opery, był #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz, posłuchaj relacji:

