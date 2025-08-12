Kontuzja kończy sezon. Wojciech Nowicki rezygnuje z dalszych startów w tym roku

12 sierpnia, 2025

Miting Białostockiego i Podlaskiego Sportu, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Mistrz olimpijski i pięciokrotny medalista mistrzostw świata w rzucie młotem Wojciech Nowicki podjął decyzję o zakończeniu sezonu 2025. Jest to podyktowane kontuzją kolana, która jest prawdopodobnie skutkiem wiosennego urazu uda. To wykluczyło zawodnika KS Podlasie na wiele tygodni z treningów.

Sportowiec, który jest też Złotem Absolwentem i Honorowym Ambasadorem Politechniki Białostockiej, nie będzie rzucać młotem na Memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim, w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, ani na mistrzostwach świata w Tokio.

W tym sezonie Wojciech Nowicki wystąpił w czterech mityngach. Najlepiej wyszło mu na Diamentowej Lidze w Eugene, gdzie uzyskał 77,03 m. (red.)