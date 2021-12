Kontrole zwolnień lekarskich – ile cofnięto mieszkańcom województwa podlaskiego?

Grudzień 2, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

ZUS podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła w regionie prawie 1,2 mln złotych.

– Na kwotę tę składają się nie tylko zakwestionowane zwolnienia lub sposób ich wykorzystania, ale przede wszystkim zmniejszenie świadczeń gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wówczas podstawę ogranicza się do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśnia rzecznik ZUS w Białymstoku, Katarzyna Krupicka.

Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem, musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego. A jednak wciąż jest wiele osób, które zamiast wracać do zdrowia, będąc na chorobowym, wykorzystuje czas przeznaczony na powrót do zdrowia niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. pracując, czy remontując mieszkanie.

– W naszym województwie wśród osób, które musiały zwrócić zasiłek chorobowy, znalazł się ubezpieczony, który w trakcie niezdolności do pracy pracował jako kierowca. Inna ubezpieczona w czasie zwolnienia lekarskiego ze wskazaniem „chory powinien leżeć” udała się do miejsca pracy. Była też pracownica, która w trakcie sprawowanej opieki nad dzieckiem i pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego opracowywała broszury informacyjne – dodaje Krupicka.

W całym kraju kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła niemal 150 mln złotych. (mt)