Kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców zajmie się nowa placówka Straży Granicznej

1 grudnia, 2025

Nowa placówka Straży Granicznej, źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej (printscreen) Nowa placówka Straży Granicznej, źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej (printscreen)

Blisko 70 funkcjonariuszy Straży Granicznej rozpoczęło służbę w nowo powołanej placówce w Białymstoku. To jednostka odpowiedzialna m.in. za kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także za działania związane ze zwalczaniem nielegalnej migracji.

Potrzeba utworzenia placówki, którą dowodzi podpułkownik Piotr Gimier, wynikała z aktualnej sytuacji na granicy i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

Nowa jednostka ma stanowić trzecią linię wsparcia w działaniach przeciwko nielegalnej migracji. Zadania będą realizowane przez dedykowany zespół funkcjonariuszy ulokowany w centrum regionu. Na razie placówka działa przy ulicy Bema, ale trwają poszukiwania jej docelowej siedziby. (red.)