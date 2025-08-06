Home Wiadomości Kontrabanda z papierosami zamiast cebuli. Podlascy celnicy udaremnili przemyt ponad 91 tys. paczek nielegalnych papierosów

6 sierpnia, 2025

Kontrabanda z papierosami zamiast cebuli. Podlascy celnicy udaremnili przemyt ponad 91 tys. paczek nielegalnych papierosów

Dwóch celników przy kartonach. źródło: Podlaska KAS
Zamiast cebuli były… papierosy. Podlascy celnicy udaremnili przemyt ponad 91 tys. paczek białoruskich papierosów. Kontrabanda warta 1,5 mln zł była ukryta w ciężarówce, która w naczepie miała mieć ładunek cebuli.

 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS zatrzymali do kontroli w Budzisku samochód ciężarowy, który wjechał z Litwy do Polski. 

– Naczepa z towarem została sprawdzona. W kartonach z cebulą funkcjonariusze znaleźli ponad 91 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. W kontroli samochodu ciężarowego uczestniczył pies służbowy z podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych – mówi komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Kierowcę ciężarówki tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Grozi mu kara więzienia do 10 lat. (hk)

 

Pies przy kartonach.

Źródło: Podlaska KAS

